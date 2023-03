Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christin Hussong aus Herschberg hat bei den Olympischen Spielen das Speerwurf-Finale erreicht. Die Europameisterin vom LAZ Zweibrücken glänzte aber in der Qualifikation nicht.

Es ist wirklich schwierig zu beurteilen, was der erste Auftritt von Christin Hussong in Tokio, der Einzug ins olympische Speerwurf-Finale am Freitag (20.50 Uhr Ortszeit, 13.50 Uhr MESZ), letztlich bedeutet.