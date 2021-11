Im Versorgungsgebiet Westpfalz erhält einzig die Südwestpfalz einen Standort für Auffrischimpfungen. Darüber informierte die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung am Mittwochnachmittag. Den Plan des Landes, für Auffrischimpfungen wieder auf Impfzentren zu setzen, statt ausschließlich auf die Lösung mit Impfbussen, begrüßen Landrätin Susanne Ganster (CDU) und Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Gerade die jüngsten Erfahrungen und Warteschlangen an den Impfbussen würden unterstreichen, dass im Herbst und Winter eine entsprechende Infrastruktur notwendig ist, damit die Impfwilligen nicht bei Wind und Wetter im Freien anstehen müssen. Daher zeigen sich die Landrätin und auch der Oberbürgermeister verwundert über die Standortauswahl.

18 Krankenhausstandorte hat Gesundheitsminister Clemens Hoch mit Impfkoordinator Daniel Stich für die Auffrischungsimpfungen vorgestellt. „Wir freuen uns dass der Bedarf erkannt und für das Versorgungsgebiet Westpfalz unsere Region bedacht wurde. Allerdings kann die Felsenland-Klinik in Dahn kein Ersatz für das Landesimpfzentrum in Pirmasens sein“, werden Ganster und Zwick in der Pressemitteilung zitiert. Im Dahner Stadtzentrum seien nicht annähernd die infrastrukturellen Voraussetzungen wie am Pirmasenser Messe-Zentrum gegeben. Der Betrieb sei dort auch deshalb reibungslos und erfolgreich verlaufen, weil in großer Anzahl Parkplätze vorhanden seien und man leicht zu diesem zentralen Ort komme. Gerade Parkraum sei im Dahner Stadtzentrum nahe des Schulzentrums knapp bemessen. Die beiden Verwaltungschefs machen deutlich, dass man in Pirmasens in der Lage sei, das Landesimpfzentrum jederzeit schnell wieder zu öffnen.