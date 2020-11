Vergleichsweise wenig neue Covid-19-Fälle hat die Kreisverwaltung am Dienstag gemeldet: Ein Pirmasenser hat sich angesteckt, sieben Fälle im Landkreis verteilen sich auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (2), Pirmasens-Land (1), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2) und Zweibrücken-Land (1). Die drei Bezirke des Gesundheitsamts Südwestpfalz, Pirmasens (Inzidenzwert 57,2), Zweibrücken (52,6) und der Landkreis (111,8), bleiben Risikogebiete. Die beiden Patienten aus Pirmasens-Land und Rodalben waren laut Kreisverwaltung als Kontaktpersonen von Infizierten bereits in Quarantäne. Bei den zwei Fällen im Dahner Felsenland geht die Infektion auf einen Besuch von außerhalb der Südwestpfalz zurück. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts haben am Dienstag 442 Südwestpfälzer angerufen, die unter Quarantäne stehen, weil sie infiziert sein könnten. 160 Fälle gelten als aktiv, in Pirmasens beispielsweise sind es derzeit 30 – zehn weniger als am Montag.

Corona-Test