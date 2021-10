Nach Informationen der Kreisverwaltung haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts fünf weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Lua) meldet aktuell die Warnstufe eins für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom Lua ermittelten Leitindikatoren: die Inzidenzwerte 18,7 (Landkreis), 37,3 (Pirmasens) sowie 20,6 (Zweibrücken), die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (1,1) sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (3,67). Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 98 bestätigte positive Fälle aktiv – das ist ein Fall mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 40 (-2), in Zweibrücken 14 (+1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland acht, Hauenstein fünf, Pirmasens-Land 13 (+3), Rodalben vier (-1), Thaleischweiler-Wallhalben drei, Waldfischbach-Burgalben acht und Zweibrücken-Land drei. Insgesamt wurden bis heute 5555 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss seit dem 23. August bei einigen Aktivitäten in Innenräumen einen negativen Corona-Test vorweisen können. Seit Montag sind diese Tests nur noch für Personen, die sich aus medizinischen oder Altersgründen nicht impfen lassen können, kostenfrei.