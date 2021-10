Dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz wurden bis Mittwochmittag sieben weitere positive Testergebnisse auf das Coronavirus bestätigt. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 104 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, fünf weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 49 (drei neue Fälle), in Zweibrücken 13 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 6 (+1), Hauenstein 7, Pirmasens-Land 6, Rodalben 4, Thaleischweiler-Wallhalben 3 (+1), Waldfischbach-Burgalben 14 (+2) und Zweibrücken-Land 2.

Zwei Fälle betreffen Betreuungseinrichtungen: Eine Mitarbeiterin der Grundschule in Hauenstein sowie ein Grundschüler in Waldfischbach-Burgalben wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie Pirmasens und Zweibrücken. Die Inzidenzwert liegen bei 21 im Kreis, 42 in Pirmasens sowie 12 in Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 0,2, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 3,79.