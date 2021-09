Bis Mittwochmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 42 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Über ein Vierteljahr ist es her, dass die Kreisverwaltung den letzten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion vermeldet hatte. Jetzt ist eine 80-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, die positive auf das Coronavirus getestet war, gestorben. Corona war aber nicht die Todesursache, informierte die Kreisverwaltung. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits vier Personen aus Pirmasens, sowie je eine aus den Verbandsgemeinden Rodalben und Waldfischbach-Burgalben als Kontaktpersonen in Quarantäne. Jeweils ein positiver Schnelltest eines Schülers der BBS Rodalben und der IGS Thaleischweiler-Fröschen wurden durch einen PCR-Test bestätigt. Derzeit besteht an den Schulen Maskenpflicht, weshalb nur die nicht geimpften engen Kontaktpersonen aus den Klassen in Quarantäne müssen. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 210 Menschen als mit dem Virus infiziert, 34 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 43 (17 neue Fälle), in Zweibrücken 52 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 23 (+5), Hauenstein 11 (+2), Pirmasens-Land 13 (+3), Rodalben 37 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 7 (+3), Waldfischbach-Burgalben 21 (+4) und Zweibrücken-Land 3. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte für den Landkreis mit 79, für Pirmasens mit 70 und für Zweibrücken mit 88 an.