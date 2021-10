Bis Montagmittag wurde das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz über 17 positive Corona-Testergebnisse informiert. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits je eine Person aus Pirmasens sowie aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Waldfischbach-Burgalben als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 167 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 45 (sechs neue Fälle), in Zweibrücken 28 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 10 (+1), Hauenstein 21, Pirmasens-Land 10, Rodalben 22 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 4, Waldfischbach-Burgalben 16 (+1) und Zweibrücken-Land 11.

Das Landesuntersuchungsamt meldet weiterhin die Warnstufe 1 für den Landkreis sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Als Inzidenzwerte gibt es 67 für den Kreis, 97 für Pirmasens sowie 44 für Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 2,4, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 4,34 angegeben.