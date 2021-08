Zwei neue Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag für die Südwestpfalz – eine in Zweibrücken, eine weitere in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 1,0 für den Landkreis sowie 5,0 für Pirmasens und 8,8 für Zweibrücken. Insgesamt gibt es in der Südwestpfalz 24 bestätigte aktive Fälle, zwei mehr als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 15, in Zweibrücken vier sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land je eine Person. Wer Symptome zeigt, sollte sich umgehend telefonisch beim Hausarzt, der landesweiten Telefonnummer 0800/9900400 oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 melden. Tests und Infekt-Sprechstunden für Erkrankte und Symptomatische nehmen Hausärzte vor.