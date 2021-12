Von vier Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus berichtete die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Montag. Je ein Mann im Alter zwischen 65 und 70 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben und zwischen 75 und 80 Jahren aus Pirmasens starben an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung, beide waren ungeimpft. Im Alter zwischen 85 und 90 Jahren starben je ein Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben und der Stadt Pirmasens, die mit dem Virus infiziert waren. Ihr Impfstatus ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt. Seit Beginn der Pandemie sind 177 Menschen gestorben, die entweder mit dem Virus infiziert waren, oder bei denen eine Covid-19-Erkrankung die Todesursache war.

Bis Montagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 72 positive Corona-Testergebnisse gemeldet. Mittlerweile konnten Fälle der vergangenen Tage weiteren Schulen und Kindergärten zugeordnet werden. Je ein Kind des kommunalen Kindergartens Contwig, der Kindertagesstätte Max und Moritz in Münchweiler, des Pauluskindergartens in Pirmasens, des Sommerfeld-Kindergartens in Rodalben, der Kindertagesstätten Papperlapapp, Regenbogen und Schatzkiste in Zweibrücken sowie je eine Mitarbeiterin des Kindergartens Arche Noah in Contwig und des St.-Elisabeth-Kindergartens Waldfischbach-Burgalben wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

An weiteren vier Schulen Klassen in Quarantäne

Ein Schüler der Grundschule Bruchweiler, je eine Schülerin der Grundschulen Contwig und Heltersberg sowie zwei Schulkinder an der Grundschule in Münchweiler erhielten ebenfalls ein positives Testergebnis. Weitere Fälle an der Landgraf-Ludwig-Realschule plus in Pirmasens, der IGS Waldfischbach-Burgalben sowie des Helmholtz- und des Hofenfels-Gymnasiums in Zweibrücken führten dort zu relevanten Ausbruchsgeschehen. Die betroffenen Klassen befinden sich in Quarantäne.

Zudem erhielten drei Kinder am Klosterhof in Pirmasens ein positives Testergebnis, diese Einrichtung des Nardinihauses soll bis 15. Dezember für Besucher geschlossen bleiben. Im Haus Moosalb in Waldfischbach-Burgalben bleibt das Haus Kamm nach einem Fall und weiteren positiven Schnelltests bis zum 11. Dezember für Besucher geschlossen. Im Haus Bethanien in Pirmasens ist eine Wohngruppe nach zwei bestätigen Fällen und weiteren ausstehenden Ergebnissen bis 16. Dezember für Besucher geschlossen. Gleiches gilt für das Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen nach einem Fall und ausstehender Ergebnisse aus positiven Schnelltests. Wieder aufgehoben sind Schließungen im Seniorenheim Hauenstein und im Haus Gräfenstein in Rodalben.

45 Infizierte im Krankenhaus

Landrätin Susanne Ganster bezeichnete das Infektionsgeschehen bei ihrem Bericht im Kreisausschuss am Montag als „diffus“. Es sei „nicht mehr nachvollziehbar, wer sich wo angesteckt hat“. Derzeit steige die Anzahl Corona-Infizierter in den Krankenhäusern des Gesundheitsamtsbezirks. In Pirmasens und Rodalben würden derzeit 37 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen behandelt, in Zweibrücken seien es acht.

Derzeit gelten 1808 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 318 (elf neue Fälle), in Zweibrücken 274 (+15) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 131 (+11), Hauenstein 65, Pirmasens-Land 50 (+1), Rodalben 156 (+7), Thaleischweiler-Wallhalben 132 (+3), Waldfischbach-Burgalben 112 (+4) und Zweibrücken-Land 179 (+20). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 329 für den Kreis sowie jeweils 333 für Pirmasens und Zweibrücken an.