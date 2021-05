Braucht man demnächst auch in Deutschland einen negativen Corona-Schnelltest, wenn man zum Friseur will? Falls ja, wo bekommt man ihn? Die RHEINPFALZ fasst die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Schnelltests zusammen.

Was ist der Unterschied zwischen einem Schnelltest und dem oft zitierten PCR-Test?

Der Antigen-Schnelltest sucht nach Eiweißfragmenten der Coronaviren, den sogenannten Antigenen. Damit wird bewiesen, ob der Getestete im Moment des Tests das Virus in sich trägt. Dieser Test kann schnell und direkt vor Ort erledigt werden. Nach 15 bis 25 Minuten hat der Getestete das Ergebnis. Der PCR-Test hingegen sucht nach Erbmaterial des Virus, was in einem Labor analysiert werden muss. Hier dauert es mitunter Tage bis zum Ergebnis.

Wie wird der Schnelltest gemacht?

Wie beim PCR-Test macht spezielles Personal einen Nasen-Rachen-Abstrich mit einem sehr langen Wattestäbchen; die Probe wird auf einen Teststreifen gegeben.

Geht das nicht auch ohne den langen Wattestab?

Es gibt auch noch einen so genannten Popeltest, den sogar Laien zu Hause alleine machen könnten. Dafür wird nur im vorderen Nasenbereich eine Probe entnommen und mit dem Teststreifen zusammengebracht. Diesen Test gibt es aber nicht in Deutschland in Apotheken zu kaufen. Überhaupt gibt es derzeit für Laien keine Tests in Apotheken. Eine österreichische Internetapotheke bietet diese Tests für elf Euro an. Laut dem Pirmasenser Gesundheitsamt dürfen solche Tests zwar nun auch in Deutschland verkauft werden, sie seien aber derzeit noch nicht auf dem Markt.

Wie sicher sind die herkömmlichen Antigen-Schnelltests?

Die Hersteller versprechen eine Sicherheit von 80 bis 97 Prozent. Das Robert-Koch-Institut geht hingegen nach einer eigenen Studie von einer Zuverlässigkeit von 90 Prozent aus. Problematisch sind die Schnelltests vor allem in einer frühen Phase der Infektion, wenn noch nicht genug Viren vorhanden sind, sowie in einer späten Phase der Infektion, wenn schon viele Viren wieder abgebaut wurden.

Was passiert, wenn das Ergebnis positiv ist?

In dem Fall wird laut dem südwestpfälzischen Arzt Georg Stein sofort ein PCR-Test veranlasst, um das Ergebnis zu bestätigen. Der Betreffende muss gleich in Quarantäne, die er verlassen darf, wenn der PCR-Test ein negatives Ergebnis bringt.

Was kostet mich ein Schnelltest?

Die Preise bei Ärzten, Deutschem Roten Kreuz (DRK) oder auch im Fitnessstudio schwanken stark. Das Hauensteiner DRK beispielsweise bietet den Schnelltest mit Zertifikat für 30 Euro an. Die DRK-Kollegen in Enkenbach-Alsenborn wollen nur zwölf Euro. Die Arztpraxis Bruder in Trulben verlangt 35 Euro und die Gemeinschaftspraxis Stein in Kröppen 67 Euro. Wobei Georg Stein betont, dass in dem Preis Beratung, Zertifikat und eine medizinische Untersuchung inbegriffen seien. Überhaupt findet Stein, dass ein solcher Test ohne fachkundige Beratung nicht gemacht werden sollte. Das Pirmasenser Fitnessstudio Springer bietet in seiner Ramsteiner Filiale auch Tests an, für je 45 Euro. In Pirmasens seien die Räume ungeeignet für ein Testzentrum, heißt es bei Springer.

Wer bekommt den Test umsonst?

Beispielsweise alle Mitarbeiter von Kindergärten und Lehrer. Hier bezahlt das Land die Tests. Wer jedoch zum Beispiel seine Oma im Altersheim besuchen will oder für eine Reise einen gültigen Test braucht, muss diesen selbst bezahlen.

Welche Test werden in Drogeriemärkten verkauft?

Die dort angebotenen Antikörpertests zur Selbstanwendung enthalten keine kompletten Sets, sondern nur Material, um eine Probe zu entnehmen. Die so gewonnene Blutprobe kann der Betreffende dann einschicken. Hier wird jedoch keine akute Corona-Infektion nachgewiesen, sondern nur, ob im Blut Antikörper zu finden sind, die belegen, dass der Getestete in den vergangenen Monaten eine Corona-Infektion durchlaufen hat.

Und wo kann ich mich jetzt testen lassen?

Das Landesamt für Soziales listet die Stellen im ganzen Land auf seiner Internetseite auf: https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/eden/org/facility/summary. Nicht jede dieser Stellen testet aber auch jeden Bürger, der keine Symptome hat und auch keinen Berechtigungsschein vorweisen kann wie Kindergärtnerinnen und Lehrer. Das muss einzeln vor Ort abgefragt werden. Das Pirmasenser Krankenhaus beispielsweise testet keine Bürger ohne Symptome oder Schein, während das DRK in Hauenstein jeden testet, der zahlen will. Auch einige Arztpraxen bieten den Test für jedermann gegen Bezahlung an.

In der Südwestpfalz sind dies:

Praxis Bruder (Trulben), Telefon 06335/380

Gemeinschaftspraxis Stein (Kröppen), 06335/916180

Praxis Deliargyris (Thaleischweiler-Fröschen), 06334/2121

Praxis Julia Höhn (Wallhalben), 06375/5240

DRK Hauenstein, 0171/6408053

In Pirmasens testen:

Corona-Testzentrum Pirmasens (nur für Berechtigte), 0176/64952825

MVZ Westpfalz, 06331/75745

Praxis Birkhold, 06331/73594

Zahnarztpraxis Müller, 06331/13762

Praxis Noll, 06331/1400681

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung verweist auf eine Liste von Ärzten, die auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung zu finden ist.