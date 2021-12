Die meisten Bürger halten sich an die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dies stellt die Polizeidirektion Pirmasens für die gesamte Südwestpfalz fest. Die vier Polizeiinspektionen Pirmasens, Dahn, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken hatten am landesweiten Corona-Kontrolltag am Donnerstag die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft, teilweise mit Vollzugsbeamten der Ordnungsämter.

Bei insgesamt 201 Personenkontrollen stellten die Beamten 32 Verstöße fest. Darunter gab es acht Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, in zwei Fällen wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. 14 Verstöße registrierte die Polizei bei der Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs. Vier Verstöße wurden beim Betrieb von Gaststätten und vier bei sonstigen Einrichtungen geahndet. Die Kontrollierten waren durchweg einsichtig und verständnisvoll, wie die Polizei feststellt.