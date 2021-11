Erneut 60 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Freitagmittag gemeldet. Und erneut sind Senioreneinrichtungen betroffen. Als Reaktion darauf schließen drei Altersheime vorerst ihre Pforten für Besucher. In der Pirmasenser Villa Sertel, in der es zuletzt 19 Fälle gab und eine ebenfalls infizierte Bewohnerin an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung gestorben war, wurden weitere acht Bewohner positiv getestet. Drei Bewohnerinnen im Haus Edelberg in Rodalben und ein Bewohner im Haus Pfalzblick in Pirmasens erhielten ebenfalls positive Testergebnisse. Die jeweiligen Wohnbereiche werden für Besucher geschlossen, in Rodalben bis 17., in Pirmasens bis 18. November. An der Grundschule Contwig, der Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben und der IGS Waldfischbach wurde jeweils ein Schüler positiv auf Sars-CoV-2 getestet. In der Kindertagesstätte Seeliger Bernhard in Rodalben hat sich ein weiteres Kind infiziert.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 386 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 96 (18 neue Fälle), in Zweibrücken 74 (+9) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 27 (+3), Hauenstein 9, Pirmasens-Land 23 (+6), Rodalben 61 (+10), Thaleischweiler-Wallhalben 33 (+5), Waldfischbach-Burgalben 37 (+5) und Zweibrücken-Land 26 (+4). Das Landesuntersuchungsamt stuft den Kreis und die beiden Städte in der Warnstufe 1 ein. Als Inzidenzwerte gibt es 127 für den Kreis, 144 für Pirmasens sowie 106 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz ist auf 2,9 gestiegen, die Intensivbettenauslastung wird mit 5,31 angegeben.