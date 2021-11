Das für die Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt hat seit Dienstag 98 weitere Covid-19-Fälle registriert. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Lua) meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind folgende Leitindikatoren: die Inzidenzwerte 234 (Landkreis), 159 (Pirmasens) 179 (Zweibrücken), die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (3,3) sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (5,99). Dem Gesundheitsamt liegen außerdem Informationen über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion vor: Dabei handele es sich um einen Mann im Alter zwischen 70 und 75 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, der trotz zweifacher Impfung nach einer SARS-CoV-2 Infektion verstorben sei. Im Kindergarten Zauberwald in Hinterweidenthal war entgegen der gestrigen Meldung kein Kind, sondern eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden, informiert die Kreisverwaltung. Aktuell sind in der Südwestpfalz 632 bestätigte positive Fälle aktiv, 54 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 136 (+7), Zweibrücken 97 (+11) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 93 (+7), Hauenstein 39 (+3), Pirmasens-Land 40 (+12), Rodalben 65 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 66 (+6), Waldfischbach-Burgalben 47 (-1) und Zweibrücken-Land 47 (+2).