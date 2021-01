Wieder sind in der Südwestpfalz drei Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert waren. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Ein Bewohner des Pirmasenser Awo-Altenheims Johanna Stein und ein weiterer Pirmasenser, beide zwischen 80 und 90 Jahre alt, starben an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung. Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zwischen 60 und 70 Jahren war zwar infiziert, starb aber an anderer Ursache.

Am Donnerstag meldet die Behörde 36 weitere Infektionen in der Region, davon neun in Pirmasens und sieben in Zweibrücken. Auf die Verbandsgemeinden verteilen sich die Fälle wie folgt: Dahner Felsenland (5 neu), Hauenstein (2), Pirmasens-Land (1), Rodalben (7), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (2). Unter den Betroffenen sind vier Bewohner und eine Mitarbeiterin des Altenheimes Edelberg in Rodalben. Wegen der ernsten Lage sind das Haus Edelberg sowie die Pirmasenser Einrichtungen Johanna Stein und das Wecare-Pflegezentrum in der Steinstraße noch bis 15. Januar für Besucher geschlossen.

Zweibrücken wird mit einer Inzidenz von 64,3 wieder als Risikogebiet eingestuft, auch Pirmasens (136,7) und der Landkreis (136) sind in Alarmstufe rot.