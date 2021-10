Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informierte am Montag über drei weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz. Die Lage in der Region bleibt damit vergleichsweise entspannt. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom Lua ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 22 (Landkreis), 52 (PS) sowie 18 (ZW) als Seismograph und zusätzlich die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz von 0,7 als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 3,67 als Belastungswert. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.

Von den neuen Fällen war bereits eine Person aus Pirmasens als Kontaktperson in häuslicher Quarantäne. Aktuell sind den Angaben zufolge in der Südwestpfalz 107 bestätigte positive Fälle aktiv, fünf weniger als am Samstag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 52, in Zweibrücken 15 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland sieben, Hauenstein sechs, Pirmasens-Land sieben, Rodalben vier, Thaleischweiler-Wallhalben drei, Waldfischbach-Burgalben zehn und Zweibrücken-Land drei.

Insgesamt wurden bis heute 5542 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 151 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss seit dem 23. August bei einigen Aktivitäten in Innenräumen einen negativen Corona-Test vorweisen können. Seit Montag sind diese Tests nur noch für Personen, die sich aus medizinischen oder Altersgründen nicht impfen lassen können, kostenfrei.