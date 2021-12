Das für die komplette Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Donnerstag 72 weitere Covid-19-Infektionen. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 227 (Landkreis), 328 (Pirmasens) sowie 282 (Zweibrücken) und für die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 4,28.

Die Gesundheitsbehörde berichtet zudem von einem „relevanten Ausbruchsgeschehen“ an der IGS Waldfischbach-Burgalben. Es gebe zwei positive Testergebnisse in einer Klasse. „Damit kommt für die ganze Klasse Quarantäne zum Tragen. Mitschülern ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich“, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Die Besuchseinschränkung im GHG Pfalzblick Haus Moosalb in Waldfischbach-Burgalben sowie im Klosterhof des Nardinihauses in Pirmasens seien wieder aufgehoben worden. Die Besuchseinschränkung im Seniorenheim Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen wurde hingegen bis 22. Dezember verlängert.

Aktuell 1025 Fälle in der Südwestpfalz aktiv

Derzeit gelten in der Südwestpfalz 1025 bestätigte Corona-Fälle als aktiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 269 (-19), in Zweibrücken 186 (-5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 74 (+2), Hauenstein 68 (+7), Pirmasens-Land 34, Rodalben 99 (-8), Thaleischweiler-Wallhalben 111 (-4), Waldfischbach-Burgalben 75 (-7) und Zweibrücken-Land 109 (-6).

Bis dato wurden laut Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 9.042 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Ein am 13. Dezember für die Stadt Pirmasens gemeldeter Fall wird nach Korrektur verworfen, vermeldet die Kreisverwaltung. Dafür werde ein am 8. Dezember gemeldeter Fall für die Stadt Zweibrücken inzwischen der Stadt Pirmasens zugeordnet. 179 Personen starben bislang Corona-infiziert.