Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Wochenende 58 neue Corona-Infektionen in der Südwestpfalz. Die Gegend gilt weiterhin als Risikogebiet: Der Landkreis hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 79, die Stadt Pirmasens liegt bei 147 und die Stadt Zweibrücken bei 140. Erneut sind mehrere Einrichtungen betroffen, in denen Kinder betreut werden: Ein Kind aus der Kindertagesstätte in Wallhalben wurde positiv auf Sars-Cov-2 getestet, ebenso ein Kind aus dem Kindergarten in Bruchweiler-Bärenbach, hier befindet sich die entsprechende Gruppe in Quarantäne. Ein Kind, das die IGS Waldfischbach-Burgalben besucht, ist ebenfalls Corona-positiv, genau wie je ein Kind der Kindertagesstätte Wittelsbach und der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens. „Die Kontaktpersonen werden ermittelt und die eventuell notwendigen Maßnahmen geprüft“, teilt das Gesundheitsamt mit.

468 aktive Fälle

Stand Sonntag zählte die Behörde in der Südwestpfalz 468 positive Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 162, in Zweibrücken 95 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 55, Hauenstein 15, Pirmasens-Land 22, Rodalben 22, Thaleischweiler-Wallhalben 42, Waldfischbach-Burgalben 25 und Zweibrücken-Land 30.