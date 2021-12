Bis Mittwochmittag wurden dem Gesundheitsamts des Kreises Südwestpfalz 144 weitere positive Corona-Testergebnisse gemeldet. Betroffen sind erneut Schüler und Kindergartenkinder: je ein Schulkind der Grundschule Husterhöhe in Pirmasens, der Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben, der Albert-Schweitzer-Grundschule in Zweibrücken sowie ein Kind der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Pirmasens. An der IGS Waldfischbach-Burgalben erhielten zwei Schüler ein positives Testergebnis.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 1307 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 299 (31 neue Fälle), in Zweibrücken 244 (+29) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 96 (+4), Hauenstein 60 (+5), Pirmasens-Land 49 (+7), Rodalben 147 (+9), Thaleischweiler-Wallhalben 140 (+26), Waldfischbach-Burgalben 123 (+19) und Zweibrücken-Land 149 (+14).

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 391 für den Kreis, 368 für Pirmasens sowie 329 für Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz wird mit 3,84 angegeben.