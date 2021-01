Christopher Huber, im linken Rückraum des SV 64 Zweibrücken zu Hause, trägt auch nächste Saison das Trikot des Handball-Drittligisten. Der aus Thaleischweiler-Fröschen stammende Rückraumspieler hat seinen Vertrag in Zweibrücken verlängert.

Seit der Saison 2016/17 spielt Huber für die „Löwen“ – zunächst in der A-Jugend-Bundesliga, dann in der ersten Mannschaft, mit der dem 22-Jährigen vorige Saison der Drittliga-Aufstieg gelang. Nach dem derzeit wahrscheinlichsten Szenario für die Liga – dieses sieht einen Spielbetrieb im April und Mai vor – gibt es keine Absteiger. Daher dürfte Huber, der in Landau wohnt und dort ein Lehramtsstudium absolviert, auch kommende Runde in der Dritten Liga spielen. In seinen bisher zwei Saisonspielen, in denen der 1,94 Meter große Huber vier Tore erzielte, hat der SV 64 deutlich gezeigt, dass er den Klassenverbleib auch sportlich schaffen kann.