Die Mitglieder des CDU Ortsverbandes Winzeln haben bei ihrer Versammlung am Donnerstagabend in einstimmiger Wahl erneut ihren Ortsvorsitzenden Tobias Semmet zum Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers gewählt. Mit großer Mehrheit wurden die Bewerberinnen und Bewerber für den Ortsbeirat gewählt, wobei mit den erstmals kandidierenden Jan Weimann, Vorsitzender der JU Pirmasens, und Lucas Stahl auch die Junge Union auf der CDU Liste vertreten ist. Das Kandidatenteam, in dem mit Andrea Roos und Isabelle Rothhaar zwei Frauen ihren Hut in den Ring werfen, präsentiere eine attraktive Mischung hinsichtlich Alter, Geschlecht und Beruf von Kandidatinnen und Kandidaten, die sich alle engagiert für ihren Vorort einsetzen wollen, sagte Kreisvorsitzender Denis Clauer.

Bewerberliste Ortsbeirat

1. Tobias Semmet; 2. Jan Weimann; 3. Isabelle Rothhaar; 4. Mathias Reiser; 5. Lucas Stahl; 6.Andrea Roos; 7.Marco Panter; 8. Thomas Schimmel; 9. Heinz Scheick; Ersatzbewerber: Maurice Lachenmaier.