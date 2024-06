Zum letzten Mal geöffnet war das Café Postdreieck am vergangenen Sonntag. Das Betreiber-Ehepaar Monika und Rudolf Zimmermann führten gesundheitliche Gründe für den Ausstieg an. Hinzu kam der Engpass im Servicesektor.

An der Eingangstür hängt eine handschriftlich verfasste „Botschaft“ an die Kundschaft. Unter anderem heißt es: „Sehr geehrte Kundschaft, Gäste und Freunde des Cafés Postdreieck! Alles hat seine Zeit... Wir danken unseren liebgewonnenen Stammgästen für ihre Treue. Wir haben viel gelacht, so manches Mal geweint, gehofft, gewonnen oder verloren, aber niemals vergessen! Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen unseren Mitarbeitenden sowie fleißigen Helfern für die stets zuverlässige Unterstützung.“

Mit dem Café hatte sich Familie Zimmermann einen Traum erfüllt. Vor allem die selbst gebackenen Kuchen und Torten von Rudi Zimmermann waren bei den Gästen beliebt. Auch die Brötchen für das Frühstück kamen aus dem eigenen Backofen.

Aber mit der Zeit verkehrte sich der Traum durch die viele Arbeit ins Gegenteil. Der Stresslevel erhöhte sich insbesondere bei Rudi Zimmermann, der bei der Wasgau-Großbäckerei in Winzeln seinen Haupt-Arbeitsplatz hatte – und nach Dienstschluss im Café mithalf: Kuchen backen, Frühstück zubereiten, oder auch die Gäste bedienen, wenn Not am Mann oder an der Frau war. „Auf Dauer ist das zu viel geworden“, äußerte sich die Inhaberin. Und da der Mietvertrag sowieso zum 31. Juli ausläuft, stieg das Ehepaar jetzt aus, zumal Monika Zimmermann gesundheitlich angeschlagen ist.

Wie zu erfahren war, will der Eigentümer die Lokalität auch weiterhin ausschließlich als Café vermieten. Es gebe bereits Interessenten für die Übernahme. pt