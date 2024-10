Beim spektakulären Erfolg der TSG Mittelbach-Hengstbach über die Zweite des SV Ixheim sehen die Zuschauer zehn Treffer. Zwei Tore hingegen reichen dem SV Martinshöhe II, um die Führung in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West zu behaupten. In der Ost-Gruppe verteidigen Tabellenführer TuS Rumbach und Verfolger FC Ruppertsweiler ihre Positionen. Im Rodalber Duell setzt sich der FCR gegen den SV 53 durch.

Gruppe West

SV Martinshöhe II - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 2:0. Nach dem Sieg im letztwöchigen Topspiel grüßt Martinshöhe immer noch ohne Punktverlust von der Tabellenspitze. Auch in diesem Spiel lautete das Motto: Gewinnen. Die Hausherren übernahmen die Kontrolle, wurden aber nicht zwingend genug. Nach einer knappen halben Stunde fiel dann aber der Führungstreffer. Trainer Dirk Strasser, der gleichzeitig als Spieler fungiert, brachte seine Mannschaft höchstpersönlich in Front. Diese Führung nahm die Heimelf dann auch mit in die Kabine. Die Gäste wollten den Tabellenführer natürlich ärgern, dieser ließ sich aber nicht verunsichern. Auch in Halbzeit zwei zeigten sich die Gastgeber gefestigt und bauten ihre Führung erneut durch Spielertrainer Dirk Strasser (61.) aus. Im Anschluss brachte der SVM die Führung im Stile einer Spitzenmannschaft über die Zeit und sicherte sich den neunten Sieg im neunten Spiel.

SG Contwig/Stambach - SVN Zweibrücken II 4:1. Beide Mannschaften duellierten sich im Kampf um Platz zwei in Contwig. Und die Zuschauer sahen einen Blitzstart der Heimelf. Lukas Enkler (1.) brachte die Führung quasi mit dem Anpfiff. Auch danach waren die Hausherren das bessere Team, konnten in der 18. Spielminute durch einen Strafstoß von Dominik Sefrin erhöhen. Kurz darauf erzielten die Gäste jedoch den Anschluss. Auch Marco Nickolaus (23.) traf per Elfmeter. Auch in der Folge kamen Elfmeter-Liebhaber voll auf ihre Kosten, denn der dritte Strafstoß der Partie gehörte erneut Dominik Sefrin (39.) und den Hausherren. Auch dieser wurde verwandelt. Direkt nach der Pause konnte die SG dann noch einmal durch Lukas Enkler (48.) erhöhen. Im Anschluss kam Zweibrücken nicht mehr zurück in die Partie, Contwig/Stambach verwaltete das Ergebnis souverän bis zum Schluss und kann sich vorläufig auf Platz zwei niederlassen.

TuS Wattweiler - FC Kleinsteinhausen 1:3. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge wollte Wattweiler seine gute Form bestätigen und den Anschluss an den vorletzten Tabellenplatz schaffen. Zu Gast war der FC Kleinsteinhausen, der direkt die Führung übernahm. Nach zehn Minuten war es Jayden Abbosh, der den Treffer für die Gäste erzielte. Wattweiler schluckte den Rückschlag jedoch und kam durch Francesco Daniele (32.) noch in Halbzeit eins zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt lieferten sich beide Mannschaften ein umkämpftes Spiel, das eine knappe Viertelstunde vor Schluss in Richtung der Gäste kippte. Heiko Ficht (76.) konnte den FC erneut in Führung bringen. Im Anschluss versuchte Wattweiler auf den Ausgleich zu drängen, es war aber Kleinsteinhausen, die in Spielminute 90. den Siegtreffer durch Walter-Quentin Schöb erzielten. Somit kann der FC in der Tabelle auf den sechsten Rang klettern, der TuS hingegen muss erstmals seit zwei Partien wieder eine Niederlage einstecken und verweilt weiter auf dem letzten Tabellenplatz.

TSG Mittelbach-Hengstbach - SV Ixheim II 6:4. Nachdem Ixheim das letztwöchige Topspiel deutlich verloren hatte, wollte man wieder an vorherige Leistungen anknüpfen. Dies begann zunächst mit einem Dämpfer, denn die TSG ging durch einen Doppelschlag von Marvin Marterer (16.) und Durmus Demirel (20.) in Führung. Ixheim war aber direkt zur Stelle und verkürzte nur zwei Minuten später (22.). Danach dauerte es wiederum nur kurz bis Maik Ruban (27.) und Mark Ruban (31.) das Spiel komplett zugunsten der Gäste drehten. Kaum hatte Ixheim die Führung in der Hand, schaltete sich die TSG wieder ein. Im direkten Gegenzug glich erst Timmy Hasslocher (33.) aus, Durmus Demirel (44.) schnürte seinen Doppelpack und sorgte für die Halbzeitführung von Mittelbach-Hengstbach. Diese bauten sie auch kurz nach Wiederanpfiff aus, Benjamin Fagbuyi erhöhte (53.). Im Anschluss gab sich Ixheim aber nicht auf und erzielte durch Jeffrey Riffel (74.) den Anschluss. Die Schlussbemühungen der Gäste trugen aber keine Früchte, Timmy Hasslocher (90.) schnürte ebenfalls einen Doppelpack und erzielte den Siegtreffer für die Hausherren. Somit muss die Zweitvertretung von Ixheim erneut federn lassen und rutscht immer weiter ins Tabellenmittelfeld ab.

SV Großsteinhausen II - SG Thaleischweiler-Fröschen 1:2. Auch die Gäste befinden sich im Kampf um Platz zwei und müssen sich gegen die Zweitvertretung von Großsteinhausen beweisen. Der Start verlief gut, denn die SG ging früh durch Mike Sieber (8.) in Führung. Im Anschluss behielt man die Spielkontrolle und konnte das Ergebnis mit in die Kabine nehmen. In Halbzeit zwei folgte dann das gleiche Bild wie in der ersten Hälfte, knappe zehn Minuten nach Beginn trafen die Gäste. Diesmal durch Charie Walton (55.). Im Anschluss konnte Spielertrainer Jens Busse (75.) zwar noch verkürzen, zu einem Punktgewinn reichte es aber nicht mehr. Somit bleibt Thaleischweiler-Fröschen dicht am zweiten Tabellenplatz dran.

Gruppe Ost

FC Fehrbach II - SpVgg Ludwigswinkel 10:0. Beim zweistelligen Heimsieg gab es bei der zweiten Garnitur je zwei Torschützen mit je drei Toren. Sebastian Becker (9., 28., 34.) sowie Yannic Adrian (38., 70., 82.) waren erfolgreich. Zwei Tore steuerte Justin Krämer (71., 78.) bei. Je ein Tor erzielten Saeed Mohamednour (15.) und Jonas Hausberger (59.).

SV Hilst II - FC Ruppertsweiler 0:5. 30 Minuten lang war die Begegnung offen. Danach kamen die favorisierten Gäste nach Toren von Karl Sekoll (42.) und Vladislav Buseinos (44.) zur Pausenführung. Drei weitere Tore gelangen Sergej Müller (60.), Emanuel Di Stefano (82.) und Moise Sandjong (83.).

FC Rodalben II - SV 53 Rodalben 6:3. In dem torreichen Stadtderby machte der Gastgeber das Spiel und bekam allerdings im Duell der Tabellennachbarn drei unglückliche Gegentreffer. Das halbe Dutzend beim FCR besorgten: Eigentor (13.), Christian Gessner (19.), Moritz Müller (27.), Christian Dully (35., 46.) sowie Niclas Ludy (58.). Für die Gäste verkürzten: Nils Fischer (29./Elfmeter, 42.) und Nino Pfundstein (60.).

FC Hengsberg - SV Trulben II 3:5. Der Gastgeber zeigte seine beste Saisonleistung, konnte diese aber nicht in einem Heimsieg umbuchen. Eine 2:0-Gästeführung von Niko Lange (18.) und Louis Groh (23.) glichen Marc Bednarz (38.) und Sven Schäfer (43.) aus. Groh (2:3/70.), Fabio Kennel (2:4/74.), Robin Köhler (3:4/86.) und Alexander Merk (3:5/90.) waren die weiteren Torschützen.

Pirmasenser Sportverein - TuS Rumbach 1:4. Zehn Minuten vor Spielende lag der Tabellenführer mit 4:0 in Front. Leonardo Savandic (30.), Maximilian Görtler (34.), ein Eigentor (72.) und Spielertrainer Eugen Stapper (79.) sorgen für den Vorsprung. Mit der vorletzten Aktion traf Sorin Lupoae für den Pirmasenser Sportverein zum 1:4.