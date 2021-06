Die Entscheidung, ob es dieses Jahr wieder ein Bruchwissefeschd in Waldfischbach-Burgalben geben wird, fällt Anfang Juli, teilte Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) mit. In einer Sitzung soll diskutiert werden, unter welchen Bedingungen ein Dorffest überhaupt machbar ist. Das Fest in den Bruchwiesen wird traditionell am ersten Septemberwochenende gefeiert, war aber im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Große Feste im selben Zeitraum wie das Bruchwissefeschd wurden für diesen Sommer bereits erneut abgesagt.