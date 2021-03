Drei mal gab es am Hugo-Ball-Gymnasium die Traumnote eins. Das beste Ergebnis nach Punkten erreicht Jan Weimann. „Rechnerisch eine 0,8“, wusste Schulleiter Ulrich Klein. Der 19-jährige Winzler wurde zudem für seine herausragenden Leistungen in Sozialkunde, Mathematik und katholischer Religion ausgezeichnet. Er erhielt außerdem den Preis des Bildungsministeriums für seine vorbildliche Haltung.

In Pirmasens ist Jan Weimann kein Unbekannter. Bislang weniger durch das herausragende Abiturergebnis, sondern vielmehr durch sein politisches und soziales Engagement. Weimann ist Vorsitzender des Jugendstadtrates und engagiert sich in der Jungen Union. Aus diesem Grund werde er, egal wohin es ihn zum Studium ziehe, „seiner“ Stadt auch nicht ganz den Rücken kehren, sagt der Abiturient. Seinen Studiengang hat Weimann schon ins Auge gefasst, genauso wie die Universitätsstadt seiner Wahl. „Jura und das nach Möglichkeit in Heidelberg“, ist sein Ziel.

Ein guter Schüler sei er eigentlich immer gewesen, sagt er. „So richtig gut wurde ich aber erst in der Oberstufe, als ich die Fächer mit einem Interessenschwerpunkten höher gewichten konnte“, sagt der Schüler.

Sein großes Interesse für Politik und Geschichte gepaart mit der Fähigkeit zu reflektieren und zu argumentieren brachte ihm das Lob seiner Lehrer und zudem die Preise in den Gesellschaftswissenschaften ein. Aber auch in anderen Fächern konnte er bis auf wenige Ausnahmen 14 oder 15 Punkte einbringen. Sein letztes Schuljahr und den dazugehörigen Abschluss hatte er sich, wie wohl alle seine Mitschüler, anders vorgestellt.

„Wir hatten irgendwie Glück und Pech gleichzeitig“, meint er. Das letzte Schuljahr habe mehr oder wenig zuhause stattgefunden. Das habe sowohl die Prüfungen als auch die Vorbereitung beeinflusst. Allerdings, so meint er, hätten die Abiturienten, im Gegensatz zum vorherigen Jahrgang, die Möglichkeit gehabt, sich an die Pandemie-Situation anzupassen. „Schön war, dass wir bei unserer Feier alle zumindest einmal noch zusammenkommen konnten“, freute er sich über die gemeinsame Abschlussfeier aller Abiturienten in der schuleigenen Turnhalle.

Da die ursprünglichen Pläne, „eine Urlaubsreise irgendwo an einen schönen Strand“, sich aktuell nicht verwirklichen lassen, wird Weimann sich wohl erst einmal nach einem Job umschauen und etwas Geld verdienen. Dann hofft er, auf einen Studienstart in Heidelberg im kommenden Herbst.