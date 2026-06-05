Der Pakt für Pirmasens bietet am Donnerstag, 25. Juni, eine Sprechstunde zu staatlichen Familienleistungen an. Zwischen 16 und 18 Uhr beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jobcenter, Familienkasse und Wohngeldstelle im Pakt-Büro, Marienstraße 6 im Winzler Viertel. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Das Angebot richtet sich demnach an Familien mit geringem Einkommen, die klären möchten, ob und welche Unterstützungsleistungen für sie infrage kommen.

Im Fokus sollen Informationen zu Wohngeld, Kinderzuschlag sowie Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket stehen, etwa für Klassenfahrten. Vor Ort können erforderliche Nachweise besprochen und bei individuellen Terminen auch Anträge gestellt werden. Die Sprechstunde ist als niedrigschwelliges Angebot der Stadtverwaltung und der Arbeitsagentur konzipiert, um Zugangsbarrieren abzubauen und Berechtigte unbürokratisch zu unterstützen.

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