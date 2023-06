Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Angebot Abitur plus wirbt die Berufsbildende Schule (BBS) um angehende Oberstufenschüler. Das Plus steht für Schwerpunkte in Technik oder Wirtschaft, für die 11. Klasse als Orientierungsstufe oder für einen Sport-Leistungskurs im Rahmen eines Modellprojektes. Jetzt kommt ein weiteres Plus dazu: Die BBS ist Netzwerkschule der TU Kaiserslautern.

In der Stadt Pirmasens ist die BBS die einzige TU-Net-Schule. Im Landkreis Südwestpfalz gehören die Gesamtschulen in Thaleischweiler-Fröschen und Contwig dem Netzwerk an. Landesweit