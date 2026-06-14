Wegen Bauarbeiten werden in Niedersimten ab Montag, 15. Juni, Straßen gesperrt. Dabei werden Versorgungsleitungen in der Wackenbergstraße erneuert. Die Baustelle befindet sich an der Einmündung der Wackenbergstraße in die Lothringer Straße. Zum Teil werden auch die Hausanschlüsse erneuert.

Stadtauswärts in Richtung Obersimten wird die Lothringer Straße von 15. Juni bis Montag, 22. Juni, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über Alte Kellerstraße und Almstraße umgeleitet. Die Bushaltestelle Denkmal – Richtung Innenstadt – wird an die Kreuzung zur Alten Kellerstraße verlegt. Stadtauswärts entfällt die Haltestelle während der Bauarbeiten. Der QNV nutzt ersatzweise die Haltestelle in der Alten Kellerstraße.

Ab 22. Juni wird die Wackenbergstraße voll gesperrt. Insgesamt rechnen die Stadtwerke mit 20 Wochen Bauzeit. Dabei wird teilweise die Versorgung der Wohnhäuser unterbrochen, so die Stadtwerke. Betroffene Anlieger sollen rechtzeitig informiert werden.