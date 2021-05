Bengalos am Spielfeldrand, Flutlicht um Mitternacht, unbemannte Flugkörper jagen Menschen über den Rasen – da soll noch mal einer sagen, in Corona-Zeiten wäre nichts mehr los in den Sportstätten. Zumindest das Pirmasenser Framas-Stadion auf der Husterhöhe erwachte am Samstagabend für einige Stunden aus seinem Dornröschenschlaf. Das Musikvideo zum aktuellen Song des britischen Pop-Duos „Bars & Melody“ entstand dort innerhalb weniger Stunden.

Eines steht bereits jetzt fest: In spätestens zwei Wochen werden mehr als eine Million (nicht nur) britische Fans der beiden Jungs aus Bournemouth wissen, wo der FKP zu Hause ist, werden Einblick bekommen in den Umkleidetrakt, sich auf der Tribüne umsehen können. Denn der Song „Bloodshots“ aus ihrem neuesten Album „Sad Boi“ soll in nur wenigen Tagen auch als Videoclip erscheinen.

Millionen von Clicks

„Bars & Melody“, das sind der 21-jährige Charlie Lenehan und der zwei Jahre jüngere Leondre Devries, mittlerweile mit einer stattlichen Fangemeinde im Rücken und Millionen von Clicks auf den Internetplattformen gewöhnt. „Da sollten wir unbedingt mal ein Video drehen“, war letztes Jahr Devries begeistert von der Pirmasenser Location gewesen, als er dreimal von der Tribüne die Regionalliga-Fußballer des FKP anfeuerte. Die Verbindung war über seine Freundin Carla Brocker, Tochter des in Monaco lebenden, aus Pirmasens stammenden langjährigen FKP-Mitglieds Karlheinz Brocker zustande gekommen.

Tour abgesagt

Eigentlich sollten die beiden in diesen Tagen bereits auf Tour sein, um das neue Album vorzustellen, aber nicht nur die war abgesagt worden, auch konnten sie nicht mehr nach England zurück. Kurzerhand entschlossen sie sich, gemeinsam mit Filmemacher Dominik Wolf einen Videoclip in Pirmasens zu produzieren. Schon viele Drehs haben die beiden mit dem Kölner realisiert, der, wenn’s drauf ankommt, ganz schön auf die Tube drücken kann: Das letzte Video war bereits am Tag nach den Aufnahmen online.

Mit Flutlicht

Dabei passiert vieles bei „Bars & Melody“ ganz spontan: „Es ist cool, sich einfach alles hier anzusehen und dabei die Ideen zu finden“, war Charlie Lenehan ebenso begeistert von der Umgebung wie sein Gesangspartner. Mehrere Stunden streiften sie durch die Räume, Gänge und übers Spielfeld, probierten verschiedene Kameraeinstellungen aus und übten Moves, ehe es schließlich Ernst wurde: Flutlichtbeleuchtung durfte nicht fehlen, als schließlich eine Szene nach der anderen „im Kasten“ landete, dabei viel gelacht wurde und auch ganz spontan noch die eine oder andere Idee realisiert wurde. Hochkonzentriert hieß es, bei Szenen wie einem Gang durch die Sitzreihen der Tribüne zu Werke zu gehen, bei der der Kameramann rückwärts gehen und dabei von einem Assistenten geführt werden musste.

„Alles super gepasst“

Besonderen Spaß hatten alle beim Dreh mit der Drohne. Immer wieder tauchte das ferngesteuerte Fluggerät auf die Protagonisten hinab und scheuchte sie über den Rasen. Sogar mit roten Bengalos fuchtelten die beiden herum und sorgten so für zusätzliche Effekte. So mancher Anwohner oder Spaziergänger dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben ob der gespenstischen Szenerie zu später Stunde, denn bis um ein Uhr in der Nacht dauerte der Dreh, mit dessen Ergebnis jedoch alle Beteiligten überglücklich waren.

„Es hat alles super gepasst“, so Devries, der bereits angefragt hat, wann er mal wieder zu einem FKP-Spiel kommen kann. Vielleicht sollte er darüber auf seinen Social-Media-Kanälen die große „Bars & Melody“-Fangemeinde informieren – ein paar begeisterte Zuschauer mehr würden dem FK Pirmasens gut zu Gesicht stehen ...