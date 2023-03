Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bedarf an gebrauchten Fahrrädern für bedürftige Menschen in der Stadt ist riesig. Die von einer privaten Initiative betriebene Fahrradselbsthilfewerkstatt in der Fußgängerzone muss wohl dennoch zum Jahresende schließen − wenn sich nicht ein Geldgeber findet.

„Wir wollten wissen, ob wir noch gebraucht werden“, erläutert Michael Sester, warum die auf der Husterhöhe heimische Fahrradwerkstatt eine Zweigstelle in der Fußgängerzone