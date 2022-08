Bahnkunden können sich freuen, wenn am Freitag wieder Züge zwischen Kaiserslautern und Pirmasens verkehren. Die Bauarbeiten auf der Strecke sind laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn AG dann beendet. Seit 27. Juli war die Strecke gesperrt, da Gleise erneuert werden mussten. Für die Bahnkunden wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Die Busse waren jedoch in der Regel eine Stunde lang zwischen Pirmasens und Kaiserslautern unterwegs, während der Zug in rund 45 Minuten am Ziel sein dürfte. Außerdem durften in den Bussen keine Fahrräder mitgenommen werden. Was genau repariert wurde und wie hoch die Investitionen waren, dazu wollte die Bahnsprecherin nichts sagen. kka