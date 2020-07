Deutlich mehr Verkehr wird in den kommenden Wochen durch die ohnehin stark frequentierte Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben rollen. Ab Montag, 20. Juli, wird die Ortsumgehung, die B270 gesperrt, weil der 3,24 Kilometer lange Straßenabschnitt saniert wird.

Die Vorbereitungen für die Umleitung durch den Ort sind in den letzten Zügen. Von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends gilt in der Hauptstraße dann absolutes Halteverbot. Die Beschilderung steht bereits.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) teilt mit, dass die geplante Sanierungsreihenfolge noch einmal verändert wurde. Die Sanierung der beiden Einmündungen, die in ersten Planungen am Ende der Bauzeit vorgesehen war, erfolgt bereits ab Mittwoch, 22. Juli. Die Arbeiten sollen bis zum 25. Juli abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum wird das Ein- und Ausfahren an der im Bau befindlichen Einmündung zeitweise mit Ampeln geregelt. Die Ampelregelung fällt weg, wenn die Arbeiten an der freien Strecke laufen.

Rund eine Million Euro kostet die Sanierung des Streckenabschnitts, in dem es Risse und Verdrückungen gibt. Die Arbeiten sollen bis zum 16. August, dem Ende der Sommerferien, abgeschlossen sein, damit der Verkehr dann wieder über die B270 rollen kann. Der LBM bittet Verkehrsteilnehmer, den Baustellenbereich – falls möglich – großräumig zu umfahren und die A62 zu nutzen. Diese Strecke ist jedoch nicht als Umleitungsstrecke ausgewiesen.