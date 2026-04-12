Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, ereignete sich auf der B10 in Höhe der Anschlussstelle Hauenstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Darüber informiert die Polizei. Laut Schätzung der Ermittler entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Verursacher des Unfalls war ein 67-jähriger Autofahrer. Der Mann hatte versucht, auf der Bundesstraße zu wenden, nachdem er zuvor an der Ausfahrt Hauenstein – von Pirmasens kommend – versehentlich vorbeigefahren war. Für sein Wendemanöver bremste der Fahrer abrupt ab, um dann über die Abbiegespur der Gegenfahrbahn nach Hauenstein fahren zu können.

Der Autofahrer direkt hinter dem 67-Jährigen konnte noch rechtzeitig abbremsen, einem weiteren folgenden Klein-Transporterfahrer, der auf seinem Fahrzeug und dem mitgeführten Anhänger insgesamt zwei Fahrzeuge geladen hatte, gelang das allerdings nicht mehr. Er fuhr auf den zweiten Pkw auf, dieser wiederum wurde anschließend auf das Auto des „Wenders“ geschoben.

Die beiden Insassen im mittleren Wagen mussten am Unfallort erstversorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers und des unmittelbar folgenden Verkehrsteilnehmers mussten abgeschleppt werden.

Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nach Angaben der Polizei nicht.