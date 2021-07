Unbekannte haben am Mittwochabend bei Leimen 23 junge und zwei ausgewachsene Kaninchen ausgesetzt. Helfer der Tierschutzvereine Waldfischbach-Burgalben und Pirmasens haben die Tiere gerettet und sie ins Pirmasenser Tierheim gebracht.

Der Tierschutzverein Waldfischbach-Burgalben hatte am Mittwochabend den Hinweis erhalten, dass zwischen Leimen und Johanniskreuz an der Abfahrt zum Hermersbergerhof Kaninchen herumhoppeln würden. Bis Mitternacht wurden vor Ort 23 Jungtiere und 2 erwachsene Kaninchen gesichert. Der Verein vermutet, dass die Tiere ausgesetzt wurden. Neben Mitgliedern der Tierschutzvereine waren Helfer der Stadttaubenhilfe Pirmasens im Einsatz, die die Tiere ins Pirmasenser Tierheim brachten. Der Tierschutzverein Pirmasens bittet um Hinweise, wer am Mittwochnachmittag oder am Abend zwischen Leimen und Johanniskreuz an der Abfahrt zum Hermersberger Hof rechts im Wald etwas beobachtet hat. Möglicherweise weiß auch jemand, wem die Kaninchen gehören oder wo sie verschwunden sind. Das Tierheim will den Fall zur Anzeige bringen. Es ist telefonisch unter 06331/65977 und per E-Mail an info@tierheim-pirmasens.com zu erreichen.