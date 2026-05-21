Das Verbandsgericht des Südwestdeutschen Fußballverbands hat den Einspruch des VfB Hochstadt gegen die Umwandlung des Hochstadter Sieges im Topspiel der A-Klasse-Südpfalz gegen den ASV Lug/ Schwanheim in einen Sieg für die Spielgemeinschaft aus der Verbandsgemeinde Hauenstein zurückgewiesen. Durch diese letztinstanzliche Entscheidung reicht dem ASV-Team um Trainer Kai Schacker ein Punkt im letzten Rundenspiel am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) in Schwanheim gegen den SV Rülzheim zur Meisterschaft und damit zum Direktaufstieg in die Bezirksliga. Ein zuschauender Hochstadter soll in der Partie am 22. März einen ASV-Spieler in der Halbzeitpause beim Gang in die Kabine attackiert haben. Der Spieler wurde daraufhin ausgewechselt.