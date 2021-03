In Bottenbach ist am Freitag eine besondere Aktion gestartet: Pro Neugeborenem der vergangenen zwei Jahre wurde ein kleiner Apfelbaum entlang des Weges zur Grillhütte gesetzt. Insgesamt 17 Bäume wurden gepflanzt. Die ersten beiden Bäume pflanzten Jeremy und Sarah Lang zusammen mit Opa Herbert Knerr für ihre Kinder Hannah (19 Monate alt) und Moritz (5 Monate). Laut Bürgermeister Klaus Weber ist geplant, ab sofort für jedes Neugeborene ein Apfelbaum zu setzen, erst den Weg entlang bis zur Grillhütte, dann auf der Wiese daneben. Weber zufolge kommen die Apfelbäume aus einer Baumschule. Es seien regionale Sorten. Vor allem das war Weber wichtig. Zudem plant der Bürgermeister, in Zukunft das Wachstum der Kinder und der Bäume zu dokumentieren und regelmäßig zu veröffentlichen.