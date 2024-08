Die AOK gibt ihren Standort in der Bahnhofstraße auf und erwägt, in den Neubau auf dem früheren Kaufhallengelände zu ziehen. „Wir sind in Mietgesprächen mit der AOK“, bestätigt Architekt Christoph Arnold auf Anfrage. Das Bauwerk an der Ecke Höfelsgasse/Schlossstraße entwickelt sich derweil gut. Arnold ist guter Dinge, dass nächstes Jahr eröffnet werden kann.

Nach Jahren, in denen das früher als Schuhstadt-Center gestartete Projekt gar nicht oder nur schleppend vorankam, scheint es jetzt gut zu laufen für Christoph