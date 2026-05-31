Studentenprojekte wie „7PS“ zum Alten Schulhaus in Fehrbach sind kontraproduktiv, wenn sie keine Konsequenzen haben.

Was waren da schöne Ideen von den Studenten ausgebrütet worden, um die Pirmasenser Vororte auf Vordermann zu bringen und mit Leben zu füllen. Die Bevölkerung wurde trotz Corona-Beschränkungen gut eingebunden. Unterm Strich aber sollte Bürgerbeteiligung genau so nicht laufen. Wenn sich die Einwohner schon Gedanken machen und mitarbeiten, ist der Frust umso größer, wenn die Ergebnisse in der Schublade verschwinden und von den Entscheidungsträgern nur als putzige Ideensammlung ohne Folgen gesehen werden. Wer hat dann noch Lust, sich für eine Sache einzusetzen? Mit einem solchem Vorgehen sollte die Verwaltung vorsichtig sein. Wenn sowieso schon klar ist, dass Studentenprojekte keine Konsequenzen haben werden, wäre es besser, ganz auf sie zu verzichten. Die Bürger, die sich 2020 engagiert haben, werden es sich mehrmals überlegen, ob sie je wieder bei ähnlichen Aktionen mitmachen.