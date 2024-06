Mit Jesus im Mittelpunkt will der Pirmasenser Dekan Johannes Pioth ein neues Gesprächsformat etablieren, das die Gemeinde neu beleben soll. Andernorts seien mit sogenannten Alphakursen wahre Wunder bewirkt worden, auf die auch Pioth für Pirmasens hofft. Auf jeden Fall würden die Teilnehmer reich beschenkt, verspricht er.

Einen Glaubens- und Lebensweg miteinander gehen: So lautet der Ansatz des Alphakurses der katholischen Kirche St. Pirmin. Der soll einen Weg eröffnen. Das Ziel von Pfarrer Johannes Pioth ist nichts weniger als das Aufblühen der Gemeinde – und das über eine Art Neuorganisation. Schon vor ein paar Jahren wollte Pfarrer Johannes Pioth den sogenannten Alphakurs anbieten, der auf James Mellons Buch „Devine Renovation“ basiert. Doch dann sei Corona dazwischen gekommen. Auf Deutsch heiße das Werk „Wie Gott sein Haus saniert“ – und dieser Ansatz habe in Kanada hervorragend funktioniert.

Es gehe darum, dass Gemeindemitglieder nicht nur zur Hochzeit oder Taufe in die Kirche kommen, sondern eben regelmäßig, um Gemeinschaft zu leben. Volle Kirchen seien gar nicht sein Ziel, betont er. Es komme ihm vielmehr darauf an, dass Menschen durch ihren Glauben beschenkt werden. Damit meint Pioth, einen inneren Frieden zu spüren oder eine Freude, die aus der Begegnung mit Gott heraus resultiere. Gottvertrauen gebe dem Leben einen höheren Sinn, erklärt der Pfarrer. Alltagssorgen würden sich durch eine veränderte Sicht relativieren. Letztendlich gehe es doch um wahre Werte, darum, was man am Ende des Lebens erreicht hat. Ob man mit Gott gelebt und seinen Mitmenschen geholfen hat. Mit dabei sei auch der Zweibrücker Diakon Hans-Jürgen Erb. In der Mitte des Kurses gibt es einen Alphatag an einem Samstag, an dem sich die Teilnehmer etwas länger Zeit nehmen.

Gegen Einsamkeit

Aktuell sieht sich der Diakon und Pfarrer durch die Veröffentlichung der Einsamkeitsstudie in seinem Vorhaben bestärkt. Dass so viele – auch jüngere – Leute einsam seien, müsse nicht sein. „Wir als Kirche wollen und können einen Beitrag dazu leisten, um das zu ändern“, betont Pioth.

Die Grundfragen seien: Warum starb Jesus? Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Was hat das Leben zu bieten? Der Alphakurs wird am Freitag, 7. Juni, um 19.30 Uhr im Nardinihaus mit einem gemeinsamen Imbiss beginnen, informiert der Pfarrer. Danach werde ein kurzer Film gezeigt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine Gruppendynamik solle entstehen. Dabei gebe es kein Richtig oder Falsch, betont er. Der Beweggrund sei, der Wahrheit auf der Spur zu sein.

Dauerhaft in Kontakt mit Gott kommen

Warum Pioth gemeinsam mit seinem Pastoralteam überhaupt auf die Idee des Alphakurses gekommen ist: Seiner Meinung nach hätten sie als Kirche gute Angebote und es habe sich immer wieder bestätigt, dass Menschen Fragen haben. „Aus unserem Gottes- und Menschenbild heraus meinen wir, auf diese Fragen Antworten zu haben“, sagt Pioth. Da es der Kirche im Alltag immer weniger gelinge, in Kontakt und Dialog mit Menschen zu kommen, sei der Alphatag ein hervorragender Ansatz, das zu ändern. Über den Pastoraldienst erreiche er nur einen kleinen Teil der Gemeindemitglieder – über Gemeindefeste, Chorarbeit und Musik. Das allein sei wenig nachhaltig, urteilt der Pfarrer. Bei dem Kurs gehe es darum, dauerhaft in Kontakt mit Gott zu kommen. Das funktioniere nur mit einem dauerhaften Miteinander – sowohl mit Gott als auch in der Gemeinde. In Kanada hat das geklappt, sagt Pioth. Warum also nicht in Pirmasens?

Zur Info

Das erste von zehn Treffen des Alphakurses findet am Freitag, 7. Juni, um 19.30 Uhr im Nardinihaus in der Pirmasenser Klosterstraße 7 statt. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Die Folgetreffen sind jeweils freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Nähere Informationen über das Pfarrbüro Seliger Paul Josef Nardini, Telefon 06331 7257740, E-Mail pfarrbuero@pjnardini-ps.de.