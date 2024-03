Ein Mann hat Polizeibeamte in Pirmasens angegriffen und wurde daraufhin mit einem Taser überwältigt. Dies ereignete sich am Mittwoch, 6. April, um 6 Uhr morgens in der Charlottenstraße. Die Polizei berichtet, dass der 26-Jährige im Zuge der Amtshilfe festgenommen werden sollte, um ihn vorzuführen.

Ohne auf die Anliegen der Beamten zu warten, griff der kräftige Mann diese an und schubste sie. Um die Situation zu deeskalieren, setzten die Beamten einen Elektroschocker ein. Der Mann stürzte zu Boden, konnte jedoch erst nach einer weiteren Stromabgabe gefesselt werden. Er lehnte eine ärztliche Untersuchung ab und bedrohte die Beamten mehrfach. Nach der Festnahme und anschließenden Vorführung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.