Nichts weniger als einen Blick hinter die Kulissen hatte Kennel & Schmenger versprochen. Außerdem präsentierte das Traditionsunternehmen mit Mareile Höppner ein neues Gesicht. Die RHEINPFALZ hat mit ihr über Schuhe, Pirmasens und ein ihr unbekanntes Gericht gesprochen.

Friedlich ist das Scheunenfest der Zweibrücker Landjugend in Dellfeld verlaufen. Die drei Tage vergingen nach Auskunft des Veranstalters ohne Schlägerei. Was jedoch am Samstagmorgen nach dem eigentlichen Fest geschah, das hat der Vorsitzende der Landjugend, Felix Burgard, auch noch nie erlebt.

Claudia Hoffmann und Claudia Hoffmann müssen jetzt mal was klarstellen: „Wir sind zwei verschiedene Personen!“ Die beiden Frauen wurden in Zweibrücken schon öfter verwechselt. Das soll sich ändern.

Seit einigen Monaten laufen die Dreharbeiten für den neuen Jimmy-Blond-Film. Die einzelnen Szenen werden teils an spektakulären Orten aufgenommen. Ein Teil der Darsteller war dafür kürzlich in Österreich und Italien

Eine Ende-20-jährige Nordafrikanerin, die seit einigen Jahren in Zweibrücken lebt, musste sich wegen Diebstahls und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Zweibrücker Amtsgericht verantworten. Es dauerte eine Weile, ehe die Frau schließlich ein Geständnis ablegte.

Im Forstamt Wasgau treffen sich Forstwirtschaft, Naturschutz und Tourismus. Forstamtsleiterin Ulrike Abel erklärt, wie sich die Interessen ausbalancieren lassen.