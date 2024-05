Seit einigen Monaten laufen die Dreharbeiten für den neuen Jimmy-Blond-Film. Die einzelnen Szenen werden teils an spektakulären Orten aufgenommen. Ein Teil der Darsteller war dafür kürzlich in Österreich und Italien.

„Jimmy Blond 707 – Snowblind“ heißt der Agententhriller, der gerade entstehet. Dahinter verbirgt sich ein Projekt von Mitarbeitern des Städtischen Krankenhauses. Der Film soll öffentlich gezeigt werden. Die Einnahmen fließen dem Hospiz zugute.

Hauptdarsteller und Produzent Thorsten Groh berichtet, dass es die letzten Wochen in sich hatten. Eine kleine Filmcrew sei im April zum Dreh in Salzburg unterwegs gewesen. Von dort ging es für Regisseur Michael Scherpf und Kameraassistent Patrick Zornow gleich weiter zum Filmen nach Venedig. Groh kehrte nach Pirmasens zurück, um den Rest der Ausrüstung und der Crew vom Städtischen Krankenhaus abzuholen. Sie wurden für den weiteren Dreh in Italien gebraucht. Ein Auto sowie der Bus des Krankenhauses wurden benutzt, um nicht nur die Crew, sondern auch allerlei Ausstattung zu transportieren: Kameras, Drohnen, Notebooks, Tonaufzeichnungsgerät, Tonangel, Mikrofone und Kostüme.

Das Wetter spielte nicht mit

14 Stunden dauerte die Fahrt zu Barbara Gori. Die Italienerin stellte ihr Hotel Souvenir in Igea Marina für die Dreharbeiten zur Verfügung. Was die Pirmasenser jedoch so nicht geplant hatten, war das Wetter. Laut Groh war es wechselhaft, regnerisch und viel zu kalt für die Jahreszeit. Die Drehtage mussten umgeplant werden, denn es blieb bis zur Abreise kalt.

Groß erzählt, dass Regisseur Scherpf fast am Verzweifeln gewesen sei. Die Crew habe Flexibilität und Spontanität an den Tag legen müssen, um das Drehprogramm zu absolvieren. „War ein Hauch von Sonne zu erkennen, waren wir mit Außenaufnahmen am Start. Kam der erste Regentropfen gingen alle gleich wieder rein“, sagt Groh. Das habe beim ersten Drehtag in der Villa Mariotti bei Riccione noch ganz gut geklappt. An den beiden Folgetagen sei es sehr schwierig gewesen, da das Drehbuch von Groh fast alles im Freien vorgegeben hatte.

Regisseur als italienischer Agent

Die Pirmasenser drehten in Santarcangelo di Romagna, im Hotel Souvenir in Igea Marina und am Hafen von Bellaria. Bei diesen Aufnahmen hatte auch Regisseur Scherpf seinen ersten Auftritt als Darsteller. Er spielt, wie im ersten Teil, Michele Mancini – Jimmy Blonds Kollege, der Agent beim italienischen Geheimdienst ist.

Groh berichtet, dass der Dreh nicht ohne Unterstützung aus Italien geklappt hätte. Die Crew durfte im Hotel von Barbara Gori nicht nur drehen. Sie konnten dort auch übernachten und kostenlos essen. Barbaras Schwester Cristina Gori stellte ihre Villa für Aufnahmen zur Verfügung. Groh verrät, dass für den kommenden Agententhriller mehr von der Villa gezeigt werden soll als im ersten Teil. Für die Außenaufnahmen habe die Villenbesitzerin die angestellten Gärtner extra angewiesen, ausnahmsweise nicht zu arbeiten, um die Dreharbeiten nicht zu stören. Die Geschäftsleitung des Städtischen Krankenhauses habe für die Fahrt den hauseigenen Bus inklusive Sprit zur Verfügung gestellt.

Grohs Fazit: „Ich weiß, es war teilweise sehr stressig und wir mussten jeden morgen früh raus, aber man erhält nicht immer die Gelegenheit, in so schöner Kulisse zu filmen. Es hat uns allen jedenfalls sehr gut gefallen, wir wurden bestens versorgt. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren und geholfen haben.“