Die Amtsinhaberin startet ihre vierte Amtsperiode und stellt ihren Kurs vor.

Mainz (dpa/lrs) - Der dbb Beamtenbund und Tarifunion Rheinland-Pfalz hat die bisherige Landesvorsitzende Lilli Lenz wiedergewählt. Sie erhielt 93,8 Prozent der Stimmen der knapp 200 Delegierten, wie der Landesbund am Dienstag mitteilte. Lenz hat bereits seit 2009 das Amt als Landesvorsitzende inne. In ihrer neuen fünfjährigen Amtszeit will sie laut dbb Rheinland-Pfalz die Themen Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung im öffentlichen Dienst weiter angehen und sich um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Digitalisierung im öffentlichen Dienst bemühen.

