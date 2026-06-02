Hochrangige Repräsentanten der Kaizer Chiefs sorgen für ganz besondere Erlebnisse beim Fußballcamp in der Verbandsgemeinde Hauenstein.

Internationales Flair bei einem Fußballcamp auf dem Sportplatz des ASV Lug/ Dimbach. Zu den mehr als 30 Buben und Mädchen, die sich fußballerisch weiterbringen wollten, und zu dem Trainerteam von Veranstalter Schächter-Sports – United in Football (dessen Gründer und Geschäftsführer der aus Hauenstein stammende einstige Juniorennationalspieler Sebastian Schächter ist) gesellten sich zwei hochrangige Repräsentanten des südafrikanischen Spitzenclubs Kaizer Chiefs aus Johannesburg. Sie boten den Kindern aus der Süd- und Südwestpfalz einen einzigartigen Trainingstag. Und es gab noch mehr Außergewöhnliches.

Die Kaizer Chiefs sind einer der größten und erfolgreichsten Fußballclubs Südafrikas mit mehr als zehn nationalen Meisterschaften. Sie genießen auch international einen exzellenten Ruf wegen ihrer Nachwuchsförderung und ihrer innovativen Trainingsphilosophie. Zum Schächter-Sports-Camp waren mit Kaizer Motaung Junior, früher Profi und jetzt Sportdirekor des Clubs, sowie Kabelo Bosilong, Football Operations Manager des Clubs und früher hoher Funktionär im afrikanischen Fußballverband CAF, zwei hochrangige Vertreter des südafrikanischen Top-Clubs in die Verbandsgemeinde Hauenstein gekommen, um unter dem Motto „Mzansi Meets Germany – Kaizer Chiefs Football Experience“ das Training des Nachwuchses zu bereichern.

Komplexes Training

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlebten ein hochwertiges und komplexes Training, in dem vor allem Kaizer Motaung Junior mit vielen wertvollen Tipps immer wieder besondere Akzente setzte. Aufgelockert wurde das Coaching, das von den Schächter-Sports-Trainern Kai Schacker (Ex-Oberligaspieler des SC Hauenstein, jetzt Spielertrainer des gerade in die Bezirksliga aufgestiegenen ASV Lug/Schwanheim), Mike Raidt und Kostas Petrakoglu mitgestaltet wurde, durch die Auftritte des Maradona-Doubles Abi Atici, der mit seinen Gags, mit Zigarre und übergroßer Sonnenbrille inmitten des Trainingseifers immer wieder für herzhafte Lacher sorgte.

Kaizer Motaung Junior resümierte den Trainingstag so: „Unsere Vision ist es, Talente zu inspirieren und die internationale Zusammenarbeit im Fußball gerade mit Kindern und Jugendlichen zu fördern. Es ist großartig zu sehen, wie viel Begeisterung und Leidenschaft die Kinder hier mitbringen.“ Ein zuschauender Papa fasste zusammen: „Das war ein tolles Fußballerlebnis mit viel Freude, Spaß und professioneller Fußballexpertise, das die Kinder so schnell nicht vergessen werden.“ Als Erinnerung an das Camp bleibt den Kindern auch ein blaues Kaizer-Chiefs-Trikot, das Motaung und Bosilong überreichten.

Trainingslager der Profis in der Pfalz geplant

Die Verbindungen zu den Kaizer-Chiefs werden noch in diesem Sommer ausgebaut. Auf Vermittlung von Schächter-Sports kommen wohl im Juli die Profis des Spitzenclubs aus Südafrika in die Pfalz, um hier ein intensives Trainingslager mit Testspielen bei Bundesligisten zu absolvieren. Auch der Vorbereitung dieses Events dient die Visite des Duos aus Südafrika.