Wie die DB Regio mitteilt, entfallen wegen umfangreicher Bauarbeiten von Dienstag, 3. August, bis Sonntag, 8. August, von 23.30 bis 24 Uhr sowie in den Nächten Freitag/Samstag, 6./7. August, sowie Samstag/Sonntag, 7./8. August, von 1.15 bis 1.45 Uhr die Züge der Regionalbahn RB 64 zwischen Pirmasen-Nord und Pirmasens Hauptbahnhof. Die Regionalbahnen RB 12835 und RB 12756 (planmäßige Ankunft 23.41 Uhr und 1.31 Uhr in Pirmasens Hauptbahnhof) fallen von Pirmasens-Nord bis Pirmasens Hauptbahnhof aus und werden durch Busse ersetzt. Diese kommen jedoch 13 Minuten später am Bahnhof an. Fahrräder kann man in den Ersatzbussen nicht mitnehmen. Die geänderten Fahrpläne kann man auch im Internet einsehen: bauinfos.deutschebahn.com.