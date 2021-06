Wegen eines Lkw-Brandes ist derzeit die A 8 in Richtung Pirmasens ab der Anschlussstelle Walshausen voll gesperrt. Das hat die Pirmasenser Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Demnach sei der Reifen eines Müllautos während der Fahrt geplatzt und in Flammen aufgegangen. „Er konnte wohl nicht schnell genug gelöscht werden“, erklärte ein Sprecher. Deshalb habe sich das Feuer ausgebreitet.

Die Unfallstelle befinde sich auf der Autobahn in Höhe von Höheischweiler nahe des Tivoli-Parks. Die Straßenmeisterei habe die Autobahn gesperrt, der Einsatz sei noch in vollem Gang. Um das Fahrzeug zu bergen, müsse nach dem Löschen der Flammen vermutlich erst der Müll abgeladen werden, so der Sprecher. Wie lange die Sperrung andauert, sei noch offen.