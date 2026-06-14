Unter dem Motto „Natur grenzenlos“ organisiert der Pfälzerwald-Verein Waldfischbach-Burgalben eine besondere Veranstaltung für Jugendliche ab zwölf Jahren.

100 Kilometer zu Fuß durch den nördlichen Pfälzerwald: Diese Wanderung bietet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Waldfischbach-Burgalben vom 29. Juni bis 5. Juli für Jugendliche ab zwölf Jahren an.

Die Wanderung ist Teil des Juniorranger-Programms des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen und richtet sich laut Veranstalter an die sogenannten „Volunteer-Ranger“ – engagierte Jugendliche, die ihre Heimat aktiv entdecken, Verantwortung übernehmen und die Natur mit allen Sinnen erleben möchten. Die Kosten der Wanderung liegen bei 249 Euro, darin enthalten sind laut Veranstalter Übernachtung, Verpflegung und Materialien.

Teamgeist und Naturerlebnisse

Das Format findet bereits zum siebten Mal statt, wie der PWV informiert. Wenn Jugendliche gemeinsam durch den Pfälzerwald wanderten, gehe es um weit mehr als nur um sportliche Leistung. Es gehe um Teamgeist, Naturerlebnisse, Selbstvertrauen und unvergessliche gemeinsame Erfahrungen.

Die Touren stehen jeweils unter einem besonderen Motto. In diesem Jahr ist es „Natur grenzenlos – Zwischen Buchen, Burgen und Geschichte. Dein Wanderabenteuer im nördlichen Pfälzerwald“. Gestartet wird in Waldfischbach-Burgalben. Von dort aus geht es durch das Finsterbrunnertal und das Karlstal über Johanniskreuz mit dem Haus der Nachhaltigkeit, weiter über die Geiswiese und Esthal zur Biosphärenakademie in Lambrecht. Ziel der diesjährigen Tour ist das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim.

Info

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.pwv-wfb.de/pwv-100km

