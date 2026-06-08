Am Zimmerberg in Hauenstein ist ein Teil der Straße abgesackt und in ein Loch gerutscht. Ein Wasserrohrbruch sorgte noch für weitere Schäden.

Am Montag um die Mittagszeit klaffte in der Hauensteiner Straße Am Zimmerberg plötzlich ein Loch. Mitten in der Fahrbahn war die Asphaltdecke etwa einen Meter tief abgesackt. Autos waren in dem Moment in diesem Bereich nicht unterwegs.

Die unter der Straße verlaufende Wasserleitung war geborsten und unterspülte die Fahrbahn. Auf einer Länge von einem halben Meter drückte sich das Wasser aus dem alten Rohr. Tausende Kubikmeter Wasser traten aus und spülten den Feinsand, der beim Straßenbau verwendet wurde, Richtung Pirmasenser Straße, der Asphalt sackte ab. Der Sand bewegte sich unter der Straße zunächst in Richtung Gehweg. Im Bereich der Einmündung zur Pirmasenser Straße hob sich dadurch das Pflaster um mehrere Zentimeter an. Wasser und Sand flossen in die Pirmasenser Straße.

Die Straße Am Zimmerberg wurde während der Arbeiten gesperrt, die Zufahrt zum Supermarkt war noch möglich. Im Lauf des Nachmittags legten die Verbandsgemeindewerke Hauenstein und ein Bauunternehmen das Rohr frei. Anschließend wurde das beschädigte Rohr ausgetauscht.