Unbekannte Täter kippten laut Polizei in der Straße Auf dem Aspen zwischen Donnerstag 1. April, und Dienstag, 6. April, eine größere Menge Öl in einen Kanalschacht. Die Verbandsgemeinde wurde informiert. Der Schacht wurde gereinigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.