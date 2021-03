Mannheimer Politiker unter Druck

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel soll seit dem Frühjahr 2020 für die Vermittlung von Corona-Atemschutzmasken 250.000 Euro Provision erhalten haben.

Einzelhandel darf ab Montag öffnen

In Rheinland-Pfalz stehen Lockerungen des Lockdowns an – auch für körpernahe Dienstleistungen und für den Sport, verkündete Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Pressekonferenz.

Impfterminvergabe für Menschen mit Vorerkrankung

Ab Samstag können sich Menschen mit bestimmten schweren Vorerkrankungen und Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen für eine Corona-Impfung anmelden.

Was man über Corona-Selbsttests wissen muss

Ab Samstag gibt es Laien-Schnelltests auch aus dem Discounter. Wie sicher sind sie und was muss man bei der Anwendung beachten?

Schon jetzt mehr Briefwähler als 2016

In einigen pfälzischen Gemeinden gibt es eine Woche vor der Landtagswahl beinahe doppelt so viele Briefwähler im Vergleich zur Wahl 2016.

AfD: Klatsche für den Verfassungsschutz

Das Schlüsselwort der Kölner Gerichtsentscheidung gegen die Einstufung der AfD als rechtsextremen Verdachtsfall lautet „vorübergehend“.

Verfolgungsjagd auf A61: 18 Kilo Drogen im Auto

Ein 31-jähriger Mann geriet auf der A61 in das Visier der Autobahnpolizei und endete bei seiner Flucht in der Leitplanke. Bei der Durchsuchung seines Autos fand die Polizei 18 Kilo Amphetamine.

Zwei Michelin-Sterne für Mainzer Restaurants

Für das Restaurant Favorite und Stein’s Trauber in der Landeshauptstadt gibt es zwei neue Michelin-Sterne in Rheinland-Pfalz.

FCK muss Geldstrafe zahlen

Weil der 1. FC Kaiserslautern am Abend des Derbysiegs gegen Waldhof Mannheim mit Anhängern feierte und gegen Hygiene-Auflagen verstoßen wurde, muss der Verein nun eine Geldstrafe zahlen.