Zum Heimspiel von Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern gegen Arminia Bielefeld am kommenden Samstag (13 Uhr) bietet das Nahverkehrsportal „rolph“ zusätzliche Züge an. Wie der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr mitteilt, werde es sowohl für Hin- als auch für Rückfahrt zwei zusätzliche Zugpaare geben. Der erste Zug starte um 10.18 Uhr in Ludwigshafen, erreicht um 10.52 Uhr Neustadt und kommt um 11.18 Uhr in Kaiserslautern an.

Der zweite Zug fährt um 10.41 Uhr in Ludwigshafen ab und erreicht Kaiserslautern um 11.41 Uhr. Bis Lambrecht bedienen beide Züge alle Haltestellen und fahren dann ohne Zwischenhalt weiter bis Kaiserslautern. Außerdem verkehre eine Regionalbahn mit Abfahrt in Kusel um 9.20 Uhr nach Landstuhl (10.05 Uhr) danach fahre sie ohne Zwischenhalte bis Kaiserslautern Hbf (Ankunft 10.18 Uhr)

Der beiden zusätzlichen Züge zurück fahren um 16:13 Uhr, beziehungsweise 16:38 Uhr ab. „Diese Züge bedienen alle Unterwegshalte bis Endstation Ludwigshafen“, heißt es vom Zweckverband weiter. Für die Rückfahrt in Richtung Kusel startet der Zug um 16.39 Uhr ab Kaiserslautern und fährt ohne Halt bis Landstuhl (Ankunft 16.51 Uhr). Kusel erreicht er um 17.36 Uhr.

Der Zweckverband weist darauf hin, dass Eintrittskarten für die Heimspiele des 1. FCK im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) zugleich als Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt genutzt werden können.